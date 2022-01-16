Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович будет депортирован из Австралии в ближайшее время.

Журналист Бен Ротенберг в своем «Твиттере» сообщает, что суд отклонил ходатайство адвокатов Джоковича, поэтому теннисист проиграл дело и ему не удалось сохранить свою австралийскую визу. В ближайшее время Джоковича депортируют.

Отмечается, что дело Джоковича рассматривали полным составом Федерального суда Австралии, в список судей вошли Дэвид О’Каллаган, Энтони Безанко и Джеймс Оллсоп.

Напомним, при этом Новак Джокович уже успел получить соперника по первому кругу Открытого чемпионата Австралии — он должен был сыграть с сербом Миомиром Кецмановичем согласно сетке турнира. Теперь этот матч не состоится.