На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине сегодня, 16 января, пройдут показательные выступления.

Старт гала-шоу на арене «Тондираба-Холл» назначен на 16:30 по московскому времени.

Прямая трансляция показательных выступлений на чемпионате Европы будет доступна на сайте Первого канала по ссылке здесь.

В первом отделении гала-шоу заявлены российские фигуристы Евгений Семененко (5 место), Александра Трусова (3 место), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (3 место), Андрей Мозалев (4 место).

Во втором отделении запланированы выступления Дианы Дэвис/Глеба Смолкина, а также серебряных призеров и победителей турнира — Евгении Тарасовой/Владимира Морозова, Анны Щербаковой, Александры Степановой/Ивана Букина, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, Марка Кондратюка и Камилы Валиевой.