Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» сумел обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Игра состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первую шайбу «Вашингтона» в этой встрече забросил Том Уилсон уже на пятой минуте. Окончательный исход встречи был определен на последней минуте: за 11 секунд до конца встречи форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отправил шайбу в пустые ворота, передачу на него отдавал другой российский нападающий Евгений Кузнецов.

Овечкин и Кузнецов завершили эту встречу с показателем полезности «+1».

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сделал в этом матче 34 сэйва, пропустив лишь одну шайбу, в третьем периоде его сняли на две минуты.