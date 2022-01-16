Российский хореограф и продюсер, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух высказался о выступлении российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

В интервью «Чемпионату» Авербух отметил, что не сомневался в российской тройке на пьедестале чемпионата Европы и так все и произошло.

«Наверное, больше всех хочется выделить Аню Щербакову, которая показала чистое выступление. Она находилась чуть под большим прессом, чем другие девочки», — подчеркнул Авербух, добавив, что фигуристка не очень удачно выступила в произвольной программе ЧР и упала в короткой программе на ЧЕ.

«Браво, Аня! Сегодня Щербакова сняла все вопросы по прокатам и перекатам. Щербакова – однозначно член сборной, которая едет на Олимпиаду», – заключил Авербух.

Напомним, на ЧЕ-2022 Анна Щербакова взяла серебро.