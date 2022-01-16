Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение о произвольной программе Александре Трусовой с пятью четверными прыжками.

Слова Жулина цитирует RT.

На чемпионате Европы в Таллине фигуристка завоевала бронзу.

«У меня такое ощущение, что Этери Тутберидзе не знает, нужно Трусовой прыгать пять четверных прыжков или нет. Саша, как мне кажется, все решает сама, и в этом ее сила, вся ее соль», — отметил Жулин, добавив, что Трусова не была бы самой собой, если бы не пробовала прыжки, которые у нее есть.

«А вы можете себе представить, если она их все соберёт?» – задался вопросом Жулин.

Напомним, Александра Трусова вчера приземлила два из четырех четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате Европы и взяла бронзовую медаль.