Первая ракетка мира серб Новак Джокович сделал заявление после того, как он проиграл суд по отмене аннулирования своей визы в Австралию.

Слова Джоковича цитирует австралийское издание The Age. Теннисист отметил, что возьмет перерыв для отдыха и восстановления, а дальнейшие комментарии будет давать прессе позднее.

«Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и поучаствовать в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии», — подчеркнул Джокович, добавив, что ему неловко от того, что все внимание последние недели было на нем.

Также Джокович пожелал успешного турнира всем игрокам, организаторам соревнований и болельщикам.