Стало известно, какой теннисист займёт место серба Новака Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Как сообщает портал «Чемпионат», вместо Джоковича в Австралии сыграет итальянец Сальваторе Карузо, числившийся в списке лаки-лузеров. Сейчас он является 150-й ракеткой мира.

В первом круге турнира Новак Джокович должен был сыграть с сербом Миомиром Кецмановичем. Теперь с ним сыграет Карузо.

Ранее стало известно, что отклонено ходатайство адвокатов Новака Джоковича по поводу отмены аннулирования австралийской визы теннисиста. Спортсмена в ближайшее время депортируют из страны.

Проблему с аннулированием визы вызвал медотвод Джоковича от вакцинации. У властей возникли вопросы к документам, которые предоставил теннисист: выяснилось, что с якобы положительным тестом на коронавирус он участвовал в общественных мероприятиях.