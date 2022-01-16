Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. Форвард отличился в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (2:0), прервав четырёхматчевую безголевую серию.

На счету Овечкина стало 53 очка (25 голов + 28 передач). По этому показателю он сравнялся с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона» (19+34) и Джонатаном Юбердо из «Флориды» (15+38), но обошёл их по количеству заброшенных шайб.

Лидирует ещё один форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который обходит россиянина всего на одно очко — 54 (26+28).

В снайперской гонке Ови также идёт вторым, отставая на один гол от Драйзайтля.