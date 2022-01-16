Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась о выступлении российских одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Слова Волосожар цитирует портал «Чемпионат».

По мнению фигуристки, российские участницы ЧЕ показали свою моральную и физическую силу.

«Справедливо ли кто и кого обошёл решают судьи, но я очень рада за Аню Щербакову. Она показала, насколько у неё сильный характер, что она — лидер и может бороться за олимпийское золото», — отметила спортсменка.

По мнению Волосожар, Камила Валиева является великой спортсменкой, которая всегда собирается и настраивается. «Ошибка в произвольной на тройном акселе была не очень серьёзной. Это никак не убавит в ней уверенности. Наоборот, Камила будет стремиться к чистому прокату на Олимпиаде», — заключила Волосожар.

Напомним, Камила Валиева выиграла чемпионат Европы, Анна Щербакова стала второй, Александра Трусова — третьей.