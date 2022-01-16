Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился вчера, 16 января, в Таллине.

Слова Родниной цитирует портал «Чемпионат».

По словам экс-фигуристки, её поражает, что публику интересует только женское одиночное катание, поскольку на турнире отлично выступили и танцоры, и спортивные пары, и мужчины.

«Команда показала один из самых высоких результатов за большую историю чемпионатов Европы. Не хватило трёх медалей, чтобы забрать все медали чемпионата Европы? Наглеть не надо», — отметила Роднина, добавив, что в других странах тоже катаются спортсмены.

«Все четыре золотых медали — это и есть полный комплект. Это замечательно», — отметила Роднина, добавив, что чемпионат Европы был последним контролем перед Олимпийскими играми.