Личный тренер российского биатлониста, чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович высказался о его проблемах со стрельбой в преддверии Олимпиады в Пекине.

Слова Касперовича цитирует агентство ТАСС.

«Все исправимо, ничего сложного нет. «Стойка» не столь проблемная, время есть», — рассказал тренер, добавив, что биатлонисту требуется немного отдохнуть от стрельбы и изучить ошибки на специальном тренажере СКАТТе.

«Проблема не в том, что он чего-то не умеет, просто сейчас немного потерял уверенность», — отметил Касперович, добавив, что функциональное состояние у Логинова хорошее и не вызывает беспокойства.

Напомним, Александр Логинов допустил две ошибки в стрельбе стоя в эстафете, закрыв промахи с помощью доп. патронов.