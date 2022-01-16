Российская фигуристка, призер чемпионата мира Елена Радионова высказалась о выступлении российских фигуристов в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине.

Слова Радионовой цитирует агентство ТАСС. Фигуристка отметила, что ей очень понравился этот чемпионат, в особенности ее покорили одиночники. «Эта тройка наших молодых ребят – я давно не видела, чтобы наши мальчики так боролись», — сказала Радионова.

Отдельно фигуристка поздравила с удачным дебютом Марка Кондратюка — он выиграл чемпионат Европы, участвуя в нем впервые. «Каждый из них боролся как в последний раз, и каждый из них, думаю, достоин ехать на Олимпиаду», – добавила Радионова.

Напомним, Марк Кондратюк занял первое место на чемпионате Европы, Андрей Мозалев стал 4-м, Евгений Семененко — 5-м.