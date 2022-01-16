Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о том, как зарубежные биатлонисты реагируют на успехи сборной России в этом сезоне.

На этапе в Рупольдинге сборная России выиграла мужскую эстафету: за команду бежали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Серохвостов отметил, что все спортсмены приветливые и никто не ходит с поднятым носом. «Лессер всегда дружелюбный, но последние пару дней — особенно. Хофер шутит. Да и французы с норвежцами, кстати, тоже», — сказал Серохвостов, отметив, что не ощущает такого, будто кто-то не любит русских.

«Самуэльссон подходил в Хохфильцене, с третьим местом нас поздравлял. На допинг-контроле ещё как-то сидели, перекинулись парой слов. Всё нормально», — отметил Серохвостов.