Российская фигуристка, призёр чемпионата мира Алена Леонова высказалась о борьбе двух спортсменов-одиночников за третью квоту на Зимние Олимпийские игры в Пекине.

Слова Леоновой цитирует портал РИА Новости.

«Вопрос сложный, потому что вчера и Семененко, и Мозалев откатались не лучшим образом. Андрей получше, хотя мог и еще успешнее, а Евгений немного развалился», — сказала Леонова, отметив, что на Семененко мог давить груз ответственности, возможно, сказалось что-то ещё.

По мнению Леоновой, если бы кто-то из фигуристов попал на пьедестал, он и должен был поехать на Олимпиаду, но оба фигуриста оказались за пределами тройки призеров.

«Когда они стали четвертым и пятым, то этот вопрос рассмотрит федерация. На мой взгляд, наверное, решат в пользу Жени, ведь он немного опытнее», — отметила Леонова, добавив, что это выступление могут списать на случайность, поскольку все знают, как он может кататься.