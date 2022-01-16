Самой громкой новостью в мире спорта в начале этого года стал даже не чемпионат Европы по фигурному катанию, а ситуация с Новаком Джоковичем. Сильнейший теннисист мира всеми правдами и неправдами пытался попасть на свой фирменный Australian Open, но в результате история получила очень печальную концовку.

Изменение правил допуска ради Джоковича

В начале декабря организаторы Australian Open изменили правила допуска к турниру. Для участия в нём теннисистам необязательно проходить вакцинацию от коронавируса. Для допуска к турниру достаточно переболеть после 31 июля 2021 года и предоставить медотвод от врача о причинах отказа от прививки.

Данное правило было введено специально под Джоковича. Теннисист ещё летом говорил, что против обязательной вакцинации, при этом уходил от ответа на вопрос, вакцинировался ли он сам.

Вообще Джокович – самый успешный теннисист в истории Australian Open. Он выигрывал турнир целых девять раз, включая три последних розыгрыша. В Открытую эру никто из теннисистов не побеждал на турнире даже больше четырёх раз.

Медицинский допуск

В начале января Джокович получил медицинский допуск для участия в Открытом чемпионате Австралии.

«Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперёд, 2022-й!» — написал серб в Инстаграме.

При этом президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев с сомнением отнёсся к этой идее.

«Спорный вопрос, скорее, к организаторам турнира. На самом деле, он такой же спорный, как и вопрос, почему они обязывают всех вакцинироваться», — сказал Тарпищев.

Проблемы с властями Австралии и угроза депортации

Однко уже на следующий день к Джоковичу возникли вопросы у властей Австралии. Правительство штата Виктория вместе с организацией Tennis Australia потребовало у теннисиста указать, под какие критерии для въезда в страну без вакцинации он проходит.

В тот же день Джокович прибыл в Мельбурн, где его тут же обвинили в неправильно оформленной визе. Как позднее стало известно, виза Джоковича не подразумевала его въезда в страну по медицинскому освобождению от вакцинации.

«Лица, не являющиеся гражданами Австралии, которые не имеют действующей визы или чья виза была аннулирована, будут задержаны и высланы. Мы можем подтвердить, что у мистера Джоковича есть доступ к его телефону», — говорится в заявлении пограничной службы.

Иммиграционный изолятор

Джокович не согласился с данным решением и подал апелляции. На время её рассмотрения попал в иммиграционный изолятор для беженцев. По данным журналистов, в отеле можно прочитать безрадостную надпись об условиях задержания: «Бесплатные пытки, заходите. 30 человек пытали сутками».

Десятки фанатов из разных стран пришли поддержать Джоковича у изолятора. О ситуации высказался и его главный соперник – вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

«Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет», — уклончиво ответил Медведев.

Решение суда

Адвокаты Джоковича заявили, что серб перенёс коронавирус бессимптомно в декабре, после чего получил письменное разрешение от иммиграционного департамента Австралии.

10 января суд Мельбурна принял сторону теннисиста, судья Энтони Келли постановил освободить его из иммиграционного изолятора через 30 минут после завершения заседания.

Повторное задержание и новая угроза депортации

Вскоре после выигрыша дела Джокович был заново задержан в офисе юристов. Дело в том, что адвокаты в рассмотрении дела взялись за ошибки, которые официальные лица допустили при оформлении документов.

Министр иммиграции всё ещё имеет основания аннулировать визу Джоковича, на этот раз уже по медицинским причинам. По мнению властей, серб из-за антиваксерской позиции может представлять угрозу для населения.

Угроза тюрьмы

После дачи показаний по делу о депортации Джокович неожиданно столкнулся с новой проблемой. Дело в том, что он в показаниях заявил о двух перенесённых заболеваниях: в июне 2020 и декабре 2021 года. Как утверждает теннисист, в декабре он положительный тест сдал 16 декабря. Но вот проблема: 17 и 18 декабря первая ракетка мира участвовал в официальных мероприятиях: вручал детям награды и фотографировался для спортивного журнала L’Equipe. И дело уже запахло «уголовкой».

В L’Equipe отметили, что на протяжении всего интервью Джокович был в маске и отказывался ее снять, но на фотосессии после этого теннисист был без маски. Также спортсмен не сообщил представителям издания, что у него положительный тест на коронавирус.

Согласно нынешним антиковидным мерам в Сербии, за подобное поведение, как у Джоковича, предусмотрены либо штраф, либо тюремный срок до трёх лет.

Фанаты и полиция

Тем временем, волнения фанатов не утихли. Они собрались возле офиса юристов, где, по данным СМИ, могли снова задержать Джоковича.

В какой-то момент от офиса отъехала машина с тонированными окнами. Поклонники теннисиста решили, что в ней могли увозить их кумира, обступили автомобиль и начали скандировать: «Свободу Новаку!».

Полиция, чтобы расчистить дорогу, даже распылила в толпе перцовый спрей.

Новак заговорил

Вечером Джокович дал первый комментарий после решения суда.

«Я очень рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все произошедшее, я хочу остаться и выступать на Australian Open», — написал он в Инстаграме.

А тем временем, дело против него только набирало обороты.

Ещё одна угроза тюрьмы

По данным The Age, Джокович предоставил ложную информацию пограничникам по прилету в Австралию. Он сообщил, что не посещал другие страны в последние 14 дней. Это оказалось неправдой. В этот период теннисист летал из Сербии в Испанию.

Подача ложной информации при въезде в страну считается серьезным нарушением, за которое Джоковичу могут присудить лишение свободы на срок до 12 месяцев. При пересечении границы Джокович заявил, что все документы заполнял не он, а Tennis Australia.

Позиция ATP

Несмотря на все злоключения, Джокович продолжил как ни в чём не бывало готовиться к Australian Open. 11 января сети появилось видео с его закрытой тренировки.

В это же время ATP впервые официально прокомментировала информацию по своему лучшему теннисисту:

«Совершенно очевидно: во время поездки в Мельбурн Новак Джокович считал, что ему было предоставлено необходимое медицинское освобождение, чтобы не нарушались правила въезда в страну.

ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем игрокам тура. Это, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы наш вид спорта смог справиться с пандемией».

Максимально нейтрально и ничего не понятно.

Повторное аннулирование визы

14 января, после решения суда, власти Австралии повторно аннулировали визу Джоковичу и приняли решение депортировать его из страны.

Новак снова был задержан как нелегальный иммигрант и снова помещён в отель, где находился после прилёта.

В воскресенье, 16 декабря, было назначено рассмотрение нового дела о депортации Джоковича.

Суд и протесты

Дело Джоковича, по информации журналистов, рассматривал Федеральный суд Австралии в полном составе.

Тем временем, многочисленные поклонники таланта теннисиста заново вышли на улицы с требованиями немедленно отпустить его.

Протесты не привели к результатам: суд Австралии вынес решение не в пользу Джоковича.

Джокович уже успел получить соперника по сетке – соотечественника Миомира Кецмановича. Теперь его заменит лаки-лузер итальянец Сальваторе Карузо. А Новак отложит мечты выиграть десятый Australian Open по меньшей мере до следующего года.

«Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и поучаствовать в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии», — заявил Джокович.

Что же произошло?

Однозначно утверждать мы не можем, но на данный момент складывается картина, в которой некрасиво поступили все.

Джокович, очевидно, ярый антиваксер, не захотел играть по общим правилам и делать прививку от коронавируса. Для поездки в Австралию он предоставил документ, что переболел ковидом в середине декабря, аккурат до конца прошлого года. Был ли этот документ легальным? Сложно сказать. Мог ли один из самых богатых спортсменов мира купить справку о том, что он переболел коронавирусом в нужные сроки? Мог. Мог он при этом не вспомнить, что в те же дни он принимал участие в официальных мероприятиях? Мог. Но что ему мешало, например, купить справку не о перенесённой болезни, а о вакцинации? Может, боялся, что её будут проверять внимательнее?

А могла ли вся эта ситуация возникнуть просто из-за того, что Новак не верит в опасность коронавируса и считает, что отсутствие симптомов – повод игнорировать заболевание? Могла.

Могли ли власти Австралии закрыть глаза на некоторые нарушения, которые были допущены при оформлении документов? Могли. Почему не стали? Это было верховенство закона, равного и для селебрити, и для обычных людей, или всё же попытка громко заявить о себе на фоне знаменитого спортсмена?

Почему власти пошли до конца и решили заново придраться к Джоковичу даже после первого решения суда? Мы этого уже, наверное, не узнаем. Как не узнаем, действительно ли Джокович болел в середине декабря.

Как известно, в Австралии действует едва ли не самая агрессивная политика в отношении коронавирусных ограничений. Так вышло, что на эту политику нарвался один из самых ярых антиваксеров.

Зато теперь Даниил Медведев стал главным фаворитом турнира «Большого шлема».

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