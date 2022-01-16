Американский журналист, основатель проекта The Skating Lesson Дэйв Лиз высказался о пользе ошибок Камилы Валиевой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

В своём «Твиттере» на странице The Skating Lesson Лиз отметил, что в целом Валиева выглядит подготовленной.

«Хорошо, что Валиева допустила здесь ошибку. Это обеспечит ей дополнительный фокус и концентрацию при подготовке к решающему прокату», — написал Лиз.

Напомним, Камила Валиева допустила несколько ошибок в произвольной программе на чемпионате Европы: она упала с тройного акселя, а также допустила помарку на каскаде из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер. Это не помешало ей выиграть произвольную программу и стать чемпионкой Европы.