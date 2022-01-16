Тренерский совет ФФККР проголосовал против включения Михаила Коляды в состав сборной России на командный турнир Олимпиады в Пекине.

Информацию об этом сообщает «Матч ТВ». По данным СМИ, окончательного решения по составу команды еще нет. Также голосование тренерского совета не является гарантией того, что Коляда точно не выступит в командном турнире.

Отмечается, что на идею включения Михаила Коляды в состав на командный турнир стали смотреть скептически. Окончательное решение о составе в командник на Олимпиаду будет принято перед самым стартом турнира.

Также «Матч ТВ» подчёркивает, что с высокой вероятностью как минимум с одной программой в команднике выступит Марк Кондратюк, который стал чемпионом России и чемпионом Европы.