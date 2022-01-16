Президент Сербии Александр Вучич высказался о депортации первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии.

Сегодня стало известно, что власти Австралии лишили Джоковича визы, ходатайство его адвокатов отклонено и в ближайшее время теннисист покинет страну.

Слова Вучича цитирует портал РИА Новости. По мнению президента Сербии, те, кто думал, что отстаивал какие-то принципы, сами показали, что принципов не имеют.

«Издевались над лучшим теннисистом 10-11 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат», — заявил Вучич журналистам.

Напомним, изначально Новак Джокович въехал в страну вместе с медотводом о вакцинации от коронавируса, однако затем было власти Австралии обратили внимание на документы Джоковича. Первый суд спортсмен выиграл, однако затем потерпел поражение.