Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поддержал серба Новака Джоковича после новостей о его депортации из Австралии и проигрыше дела о визе в суде.

Слова Тарпищева цитирует портал «Чемпионат».

«Джокович достоин уважения за то, что он бился до конца за своё право на профессию. В этих скандальных делах Новак показал, что он великий. Он заслуживает самого большого уважения», — отметил Тарпищев, добавив, что все неспортивные дела будут на совести у властей Австралии.

По мнению Тарпищева, вся ситуация с визой Джоковича смешная, поскольку ему сначала дали право на участие, а потом его отобрали.

«Джоковича лишили самого значимого для него турнира в плане личных результатов. Он лучше всего играл на Australian Open. Это неправильно и нарушает спортивный принцип», — отметил глава ФТР, подчеркнув, что ему жалко Джоковича.