Норвежская биатлонистка Марте Улсбю-Ройселанд выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Дистанцию в 10 километров Ройселанд преодолела за , на огневых рубежах она сумела сделать 20/20 точных выстрелов. Финишировала биатлонистка с норвежским флагом.

Второе место сумела занять шведская биатлонистка Эльвира Оберг (отставание — 20,8 секунды), третье место досталось ее сестре Ханне Оберг — 32,4 секунды отставания.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, она сумела подняться с 35 места на 14-е место, показав точную стрельбу, отставание — 1 минута и 53 секунды. Ульяна Нигматулина — 25-я, Валерия Васнецова — 29-я.

У Кристины Резцовой 7 промахов в пасьюте, она заняла 36-е место, опустившись с 20-й позиции. Анастасия Шевченко поднялась с 57-й позиции на 41-ю. Светлана Миронова из-за состояния здоровья пропустила пасьют.