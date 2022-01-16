Российская фигуристка, чемпионка мира и двукратный серебряный призёр чемпионата Европы Анна Щербакова выступит с новым показательным номером на гала-шоу чемпионата Европы 2022 в Таллине.

Старт показательных выступлений на арене «Тондираба» назначен на 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

В фан-аккаунте команды Тутберидзе в «Инстаграме» появились фотографии Щербаковой в новом светящемся в темноте белом платье. Фигуристка будет катать программу под «Аве Мария» в исполнении Димаша Кудайбергена.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова завоевала серебряную награду. Она чисто исполнила произвольную программу с четверным флипом в начале и смогла подняться с четвёртого промежуточного места на второе.