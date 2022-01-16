В немецком Рупольдинге стартовала мужская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Первым на дистанцию ушёл победитель спринта француз Кантен Фийон-Майе. В семи секундах от него стартовал немец Бенедикт Долль, в 32 — белорус Антон Смольский.

В гонке участвует пять россиян. Максим Цветков уйдёт на дистанцию 21-м (отставание 1 минута 6 секунд), Даниил Серохвостов — 23-м (1 минута 11 секунд), Александр Поварницын — 31-м (1.19), Александр Логинов — 32-м (1.20), Саид Халили — 35-м (1.21).

Эта гонка преследования — последняя перед Олимпиадой в Пекине. На следующем этапе в Антерсельве запланированы только индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.