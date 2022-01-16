В Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию стартовали показательные выступления. Прямая трансляция выступлений доступна на сайте Первого канала.

На чемпионате Европы россияне завоевали все золотые награды, а у одиночниц и спортивных пар заняли весь пьедестал.

У девушек Камила Валиева взяла золото, Анна Щербакова — серебро, Александра Трусова — бронзу.

У пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в топ-3 вошли Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

В танцах на льду первые два места также взяла Россия: Виктория Синицина/Никита Кацалапов стали первыми, Александра Степанова/Иван Букин — вторыми. Ещё одна пара из России Диана Дэвис/Глеб Смолкин заняли седьмое место.

Наконец в соревнованиях мужчин победу одержал Марк Кондратюк. Андрей Мозалев стал четвёртым, Евгений Семененко — пятым.