Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё неудачное выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Резцова стартовала 20-й, но пришла к финишу 36-й из-за семи промахов.

«Я не знаю, что произошло на стрельбе лёжа. Здесь идеальные условия — нет ветра, и никаких предпосылок, чтоб стрелять плохо, — цитирует «Чемпионат» Резцову. — Не знаю, где были промахи на второй стрельбе. На первой промахи были недалекие, и никакой поправки не надо было делать. Я не знаю, что произошло».

Резцова подчеркнула, что продолжала бороться до конца после пяти промахов на двух «лёжках», чтобы занять как можно более высокое место ради кубковых очков.