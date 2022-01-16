«Локомотив» на официальном сайте объявил о назначении Саши Марта на пост тренера вратарей. Он будет отвечать за подготовку голкиперов основного состава.

Его предшественнник Заур Хапов перейдёт в селекционный отдел и будет помогать Кристиану Мёккелю в поиске новых вратарей.

Заур Хапов завершил в «Локомотиве» профессиональную карьеру в 2005 году, после чего перешёл на должность тренера вратарей. В 2007 году он ушёл в «Амкар», с 2008 по 2010 снова работал в «Локо», затем тренировал вратарей нальчикского «Спартака» и «Анжи», а в 2016-м снова вернулся в «Локомотив».

Саша Март ранее работал тренером вратарей в молодёжках австрийских «Брюка», «Рапида», «Аустрии» и «Адмиры», а также в основных составах нидерландского «Гронингена», казахстанского «Кайрата» и австрийского «Зальцбурга».