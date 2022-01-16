Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Стартовал Логинов с 32-й позиции, но благодаря высокой скорости и одному промаху смог отыграть 30 мест и пришёл к финишу вторым.

Победу одержал француз Кантен Фийон Майе, который смог сохранить первую строчку, завоёванную победой в спринте. Он с двумя промахами пробежал дистанцию за 31.30,6. Логинов отстал от него на 8,8 секунды.

Третье место сенсационно занял литовец Витаутас Строля. До этого он стал четвёртымв спринте, а сейчас впервые в карьере поднялся на подиум. До этого Строля не занимал в личных гонках на Кубке мира выше 16-го места.

Максим Цветков занял девятое место (2 промаха, отставание 44,4), Даниил Серохвостов стал 17-м (2 промаха, 1.18,2), Саид Халили — 30-е (3, 2.06,0), Александр Поварницын — 41-е (4, 2.33,7).