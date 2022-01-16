Форвард «СКА-1946» Матвей Мичков оказался причастен к обеим шайбам в матче Молодежной хоккейной лиги против «Русских Витязей». Петербуржцы уступили в овертайме 2:3, Мичков забил сам и отдал голевую передачу.

Для 17-летнего форварда системы СКА эта игра стала первой после возвращения с молодёжного чемпионата мира. По ходу турнира форвард сдал положительный тест на коронавирус и пробыл 10 дней на карантине в Канаде.

Мичков в МХЛ-2021/22 провёл 6 игр, в которых набрал 17 (10+7) очков. Также на его счету 5 (2+3) очков в 13 матчах регулярки КХЛ в составе СКА.