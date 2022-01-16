«Валенсия» вышла в 1/4 финала Кубка Испании по футболу. В игре 1/8 финала подопечные Хосе Бордаласа обыграли клуб четвёртого дивизиона «Балеарес» 1:0. Единственный мяч провёл бразилец Андре Маркос уже на первой минуте встречи.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не смог принять участия в игре: недавно он сдал положительный тест на коронавирус.

Помимо «Валенсии», в четвертьфинал Кубка Испании пробились «Райо Вальекано» (2:1 с «Жироной»), «Кадис» (1:0 с хихонским «Спортингом») и «Мальорка» (2:1 с «Эспаньолом»).

В остальных встречах 1/8 финала «Атлетик» сыграет с «Барселоной», «Реал Сосьедад» с «Атлетико», «Эльче» — с «Реалом». Матч «Бетис» — «Севилья» был прерван в конце первого тайма при счёте 1:1 и не был доигран из-за беспорядков на трибунах.