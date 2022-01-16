Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал вбросом информацию о голосовании тренерского совета против включения Михаила Коляды в командный турнир Олимпиады-2022. СМИ сообщили, что совет выступил против включения Коляды, и в командном турнире выступит только Марк Кондратюк.

«Не понимаю, что это за вброс. Тренерский совет не собирался, голосовать никто не мог, — цитирует «РИА Новости» Когана. — Я бы попросил все наши СМИ поддерживать наших спортсменов, а не устраивать хит из фигурного катания».

Марк Кондратюк стал чемпионом России и чемпионом Европы в сезоне-2021/22. Коляда был в составе сборной на чемпионат Европы, но снялся с него из-за травмы.