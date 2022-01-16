Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россиянин стартовал на 32-й позиции, но смог отыграть 30 мест и пришёл к финишу вторым.

«Понимал, что залогом успешной гонки может стать только хорошая стрельба. Рад, что всё получилось, — приводит «Чемпионат» слова Логинова. — На четвёртом круге, конечно, приходилось немного отыгрывать. Благо, я видел спины, поэтому было полегче.

Скорость сейчас меня не беспокоит. Во всех гонках, даже до Нового года, я мог бы быть высоко. Да, где-то не везло, где-то концентрация терялась, но когда всё складывается, то и результат есть».