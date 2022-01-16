Российский биатлонист Александр Логинов отыграл три строчки в общем зачёте Кубка мира по биатлону. В сегодняшней гонке преследования на этапе в немецком Рупольдинге он отыграл 30 позиций и финишировал вторым. Таким образом, Логинов набрал в общей сложности 377 очков и поднялся с девятого места на шестое.

Первым по-прежнему идёт француз Кантен Фийон-Майе, который к победе в спринте добавил победу в пасьюте. На его счету стало 581 очко.

На второе место выбрался швед Себастьян Самуэльссон (484 очка), тройку замыкает представитель Франции Эмильен Жаклен (470).

Норвежец Тарье Бё идёт в общем зачёте четвёртым (404), его соотечественник Ветле Кристиансен — пятым (378).

Эдуард Латыпов, который пропустил два этапа из-за заражения коронавирусом, опустился с восьмого места на 11-е (336).