Российская фигуристка Анна Щербакова представила свой новый показательный номер на чемпионате Европы по фигурному катанию. Щербакова выступила под композицию «Ave Maria» в исполнении Димаша Кудайбергена.

На чемпионате Европы Щербакова заняла второе место, набрав 237,42 балла. Турнир выиграла россиянка Камила Валиева (259,06), третьей стала тоже фигуристка из России Александра Трусова (234,36).

Щербаковой 17 лет, на её счету титул чемпионки мира, а также три подряд победы на чемпионате России.