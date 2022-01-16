Российская фигуристка Александра Трусова представила показательный номер на чемпионате Европы по фигурному катанию. В качестве композиции она выбрала музыку из фильма «Чудо-женщина» 2017 года композитора Ханса Циммера.

Для номера Трусова выбрала наряд самой Чудо-Женщины — амазонки Дианы Принс, которую в кино воплотила Галь Гадот.

На чемпионате Европы Трусова заняла третье место, набрав 234,36 балла. Турнир выиграла россиянка Камила Валиева (259,06), второй стала тоже фигуристка из России Анна Щербакова (237,42).

Трусовой 17 лет, на её счету также два вторых и два третьих места на чемпионатах России и бронза последнего чемпионата мира.