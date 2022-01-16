«Эвертон» отправил Рафаэля Бенитеса в отставку с поста главного тренера клуба. 61-летний специалист возглавил клуб из «Ливерпуля» летом 2021 года. Под его руководством «Эвертон» провёл 19 матчей в чемпионате Англии и после первого круга занимает 15-е место с 19 очками. В последних 13 турах он одержал одну победу и девять раз проиграл.

В начале тренерской карьеры Бенитес работал в системе «Реала», затем возглавлял ряд испанских клубов: «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе» и «Валенсию». С 2004 по 2010 год он возглавлял «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов, а также Кубок и Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Позднее Бенитес возглавлял «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл» и китайский «Далянь Ифан».