Российские фигуристы Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко представили показательные номера на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Мозалёв выступил под культовую «Я тебя никогда не забуду» из советской рок-оперы «Юнона и Авось».

Семененко выбрал в качестве музыки саундтрек из аниме «Чёрный Клевер».

Наконец Марк Кондратюк представил номер под песню Cradles американской группы Sub Urban.

Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы. Мозалёв стал четвёртым, Семененко — пятым.