Российские фигуристы Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко представили показательные номера на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Мозалёв выступил под культовую «Я тебя никогда не забуду» из советской рок-оперы «Юнона и Авось».
Семененко выбрал в качестве музыки саундтрек из аниме «Чёрный Клевер».
Наконец Марк Кондратюк представил номер под песню Cradles американской группы Sub Urban.
Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы. Мозалёв стал четвёртым, Семененко — пятым.
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