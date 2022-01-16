Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате Европы в Таллине. 15-летняя фигуристка выступила под саундтрек из культового фильма «Аватар» композитора Джеймса Хорнера.

На дебютном чемпионате Европы Валиева завоевала золото, набрав 259,06 балла. В тройку призёров попали только россиянки. Второй стала Анна Щербакова (237,42), третьей — Александра Трусова (234,36).

Валиева в нынешнем сезоне дебютировала во взрослом фигурном катании и пока выигрывает все турниры, в которых принимает участие. На её счету победа на челленджере в Финляндиии, два золота на этапах «Гран-при» и победа на чемпионате России.