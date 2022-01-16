Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов отказался от вызова в сборную России на Олимпиаду-2022 в Пекин, утверждает «Спорт-Экспресс». 22-летний форвард был в расширенном составе национальной команды из 36 хоккеистов. Причины его отказа не называются.

В текущем сезоне Галимов принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 22 (7+15) очка.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Расширенный состав сборной России будет объявлен 17 января.

Изначально планировалось, что в Играх примут участие хоккеисты НХЛ, но лига отказалась делать паузу в сезоне из-за участившихся случаев заражения коронавирусом и, как следствие, переносов игр.