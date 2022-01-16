Российская биатлонистка Ирина Казакевич допустила ошибку в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, сообщает Metaratings. Спортсменка бежала за женскую сборную России третий этап и открыла затвор до прихода на коврик для стрельбы лёжа.
За это нарушение Казакевич могла быть дисквалифицирована вместе со всей остальной сборной. Однако организаторы соревнований ограничились предупреждением спортсменки.
В результате российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Кристины Резцовой заняла третье место. Победу одержала сборная Франции.
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