«Ювентус» не оставляет попыток приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, утверждает Tuttosport. По данным источника, петербуржцы требуют за иранского форварда 5 миллионов евро. Однако «Юве» хочет снизить стоимость за счёт различных бонусов.

В текущем сезоне Азмун провёл за «Зенит» 21 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи. Его контракт истекает в конце сезона, и если «Зенит» не сможет продать форварда зимой или продлить с ним контракт, то летом Азмун уйдёт бесплатно.

Среди других претендентов на нападающего называются «Лион» и «Ньюкасл». Его стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.