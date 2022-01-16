В сети появились видео показательных выступлений российских танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования прошли в столице Эстонии Таллине и завершились сегодня, 16 января.

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с показательным номером под песню My Way американского исполнителя Aloe Blacc.

Серебряные призёры Александра Степанова и Иван Букин показали номер под песню Льюиса Капальди Someone You Loved.

Наконец Диана Дэвис и Глеб Смолкин, занявшие седьмое место, выступили под саундтрек из культового мультика «Дисней» «Коты-аристократы».