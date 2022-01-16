Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович оценил выступление биатлониста на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В сегодняшней гонке преследования Логинов смог отыграть 30 позиций и занял второе место с одним промахом.

«Все идет по плану, он в хорошем функциональном состоянии, — цитирует Metaratings Касперовича. — Стрельба лежа идеально идет, стоя – тоже сегодня хорошая, только один промах на два часа. Он не теряет уверенность, поэтому все нормально. Надо дальше смотреть состояние спортсмена. Время есть до старта в Пекине».

Логинов благодаря серебру в сегодняшнем пасьюте обошёл в зачёте Кубка мира Эдуарда Латыпова и стал первым среди российских биатлонистов (шестое место в зачёте).