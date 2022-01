Российские спортивные дуэты приняли участие в показательных выступлениях на чемпионате Европы в столице Эстонии Таллине.

На соревнованиях россияне завоевали весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми (239,82 балла), второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43), тройку замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).

Мишина и Галлямов выступили под хит Роя Орбисона «Pretty Woman». Данная песня обрела популярность благодаря фильму «Красотка» с Джулией Робертс.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили под песню My heart will go on из фильма «Титаник» в исполнении Селин Дион.

Наконец Бойкова и Козловский представили номер в образах Мэрилин Монро и Джона Кеннеди под ремикс песен I wanna be loved by you, Hey Momma и Hit the Road Jack.