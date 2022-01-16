Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась по поводу выступления сборной России на завершившемся в Таллине чемпионате Европы-2022. Россияне завоевали золотые медали во всех четырёх дисциплинах.

«Сегодня поздравляю всех наших фигуристов! Нереальная гордость! — написала Туктамышева в Инстаграме. — Я знаю то, что на экране может выглядеть легко и спокойно, на самом деле результат огромной и сложной работы! Все большие молодцы!»

Также Туктамышева вспомнила свою победу на чемпионате Европы-2015, когда она боролась за золото с Еленой Радионовой. По словам фигуристки, выигрыш континентального первенства вызвал у неё больше эмоций, чем победа на чемпионате мира.

В состязаниях женщин и спортивных пар Россия заняла весь пьедестал. У одиночниц победила Камила Валиева, серебро взяла Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова.

В спортивных парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебро, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу.

В танцах на льду первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро взяли Александра Степанова и Иван Букин. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали седьмыми.

У мужчин-одиночников золото завоевал Марк Кондратюк. Андрей Мозалёв стал четвёртым, Евгений Семененко — пятым.