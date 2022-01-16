Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вошёл в топ-100 по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге. В эти минуты он принимает участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Игра для Овечкина стала 1236-й в лиге, он занял единоличное сотое место, на одну игру обойдя Стива Томаса.

Рекорд по числу матчей в НХЛ держит Патрик Марло — 1779 в период с 1997 по 2021 год. Из действующих хоккеистов лидирует Джо Торнтон из «Флориды» — 1701 игра, шестое место в общем зачете.

Овечкин уже успел отличиться в этой игре на 11-й минуте встречи. Эта шайба для него стала 26-й, и он догнал лидера снайперской гонки Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». Также он сравнялся с Драйзайтлем в списке бомбардиров — по 54 очка, с абсолютно равными показателями: 26 голов, 28 передач.