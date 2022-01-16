Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувера». Российский нападающий отличился на 11-й минуте встречи в большинстве, с передач Джастина Шульца и Евгения Кузнецова.

Шайба стала для Овечкина 26-й в сезоне. По этому показателю он догнал лидера снайперской гонки Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». Также Овечкин сравнялся с Драйзайтлем в гонке бомбардиров. Они делят лидерство с абсолютно равными показателями: 26 голов, 28 передач, 54 очка.

По голам в большинстве Овечкин улучшил рекорд НХЛ: эта шайба стала для него 276-й. Предыдущим рекордсменом был Дэйв Андрейчак, забросивший 274 шайбы в большинстве.