Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил российских фигуристок с успешным выступлением на чемпионате Европы в Таллине. Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал почёта: Камила Валиева завоевала золото, Анна Щербакова — серебро, Александра Трусова — бронзу.

«Я не буду углубляться в детали, но люди! Будьте добрее, каждая девушка по своему прекрасна, каждая из них посвятила всю свою жизнь нашему виду спорта, как и все в нашей сборной команде России! — написал Глейхенгауз в Инстаграме. — Впереди самый важный турнир для каждого спортсмена! Мы с детства мечтаем попасть на Олимпиаду! Поддержите пожалуйста всех, кто туда заслуженно отобрался и будет представлять нашу страну!»

Напомним, что официальный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине будет утверждён в двадцатых числах января. Чемпионат Европы стал последним турниром перед стартом Игр-2022. Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.