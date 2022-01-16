«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2021/22. В финальном матче на стадионе в Эр-Рияде мадридцы обыграли «Атлетик» 2:0. Счёт на 38-й минуте открыл Лука Модрич с передачи Родриго.

На 52-й Карим Бензема реализовал пенальти, установив окончательный результат встречи.

На 87-й минуте «Реал» остался в меньшинстве: Милитао был удалён за игру рукой в штрафной. Однако Рауль Гарсия не смог переиграть Тибо Куртуа: бельгиец отразил 11-метровый удар.

«Реал» в 12-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу и второй раз за три розыгрыша по новому формату (с полуфиналами). Это второй показатель в истории. Чаще мадридцев трофей брала только «Барселона» — 13.

«Атлетик» и «Депортиво» выигрывали трофей по три раза, «Атлетико» — два раза, «Валенсия», «Севилья», «Сарагоса», «Мальорка» и «Реал Сосьедад» — по разу.