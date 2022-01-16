Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин снова забивает в НХЛ. Александр Логинов стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Теннисист Новак Джокович депортирован из Австралии. «Реал» выиграл Суперкубок Испании по футболу. Самые интересные новости спорта 16 января – в дайджесте NVsport.

Россия вырвала победу у Норвегии на ЧЕ по гандболу 2022

Мужская сборная России по гандболу вырвала победу у Норвегии на чемпионате Европы по гандболу 2022 года.

Новак Джокович будет официально депортирован из Австралии

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович будет депортирован из Австралии в ближайшее время.

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс», Овечкин забил с передачи Кузнецова

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» сумел обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Ройселанд выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Казакевич — 14-я

Норвежская биатлонистка Марте Улсбю-Ройселанд выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Логинов отыграл 30 мест и взял серебро в пасьюте на КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Мичков набрал 2 очка в первом матче после прерванного молодёжного ЧМ

Форвард «СКА-1946» Матвей Мичков оказался причастен к обеим шайбам в матче Молодежной хоккейной лиги против «Русских Витязей».

Бенитес отправлен в отставку с поста наставника «Эвертона»

«Эвертон» отправил Рафаэля Бенитеса в отставку с поста главного тренера клуба.

Овечкин вышел в лидеры НХЛ по голам и очкам

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувера». Шайба стала для Овечкина 26-й в сезоне. По этому показателю он догнал лидера снайперской гонки Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».

«Реал» выиграл Суперкубок Испании

«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2021/22.