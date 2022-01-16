Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин снова забивает в НХЛ. Александр Логинов стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Теннисист Новак Джокович депортирован из Австралии. «Реал» выиграл Суперкубок Испании по футболу. Самые интересные новости спорта 16 января – в дайджесте NVsport.
Россия вырвала победу у Норвегии на ЧЕ по гандболу 2022
Мужская сборная России по гандболу вырвала победу у Норвегии на чемпионате Европы по гандболу 2022 года.
Новак Джокович будет официально депортирован из Австралии
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович будет депортирован из Австралии в ближайшее время.
«Вашингтон» обыграл «Айлендерс», Овечкин забил с передачи Кузнецова
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» сумел обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Ройселанд выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Казакевич — 14-я
Норвежская биатлонистка Марте Улсбю-Ройселанд выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Логинов отыграл 30 мест и взял серебро в пасьюте на КМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Мичков набрал 2 очка в первом матче после прерванного молодёжного ЧМ
Форвард «СКА-1946» Матвей Мичков оказался причастен к обеим шайбам в матче Молодежной хоккейной лиги против «Русских Витязей».
Бенитес отправлен в отставку с поста наставника «Эвертона»
«Эвертон» отправил Рафаэля Бенитеса в отставку с поста главного тренера клуба.
Овечкин вышел в лидеры НХЛ по голам и очкам
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувера». Шайба стала для Овечкина 26-й в сезоне. По этому показателю он догнал лидера снайперской гонки Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».
«Реал» выиграл Суперкубок Испании
«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2021/22.
Комментарии Развернуть