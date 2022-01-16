Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувера». Российский нападающий отличился на 11-й минуте встречи в большинстве, с передач Джастина Шульца и Евгения Кузнецова.

В списке бомбардиров НХЛ за всю историю Овечкин вышел на 24-е место, сравнявшись с Майком Модано, который завершил карьеру в 2011 году. У обоих хоккеистов — по 1374 очка. У Овечкина — 756 голов и 618 передач, у Модано — 561 гол и 813 передач.

Лидером по набранным очкам в НХЛ по-прежнему остаётся Уэйн Греткци — 2857 (894 + 1963). Вторым идёт чех Яромир Ягр — 1921 (766+1155).

По заброшенным шайбам (755) Овечкин идёт на четвёртом месте за всю историю НХЛ. Он уступает Яромиру Ягру (766), Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).