Российский теннисист Даниил Медведев сделал обращение к первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Спортсмен отметил пропуск Australian Open и позвал серба в Москву и Санкт-Петербург.

По словам Медведева, произошло из ряда вон выходящее событие. Лидер рейтинга не должен был покидать страну.

«Человек не совершил никаких преступлений и при этом несколько дней находился в местах не столь отдалённых. Джокович – украшение любого турнира, в Австралии он побеждал девять раз», – приводит слова Медведева РИА Новости.

Россиянин заявил, что инцидент поразил и одновременно огорчил весь теннисный мир.

Напомним, турнир «Большого шлема» в Мельбурне стартует сегодня, 17 января. Джокович был депортирован из Австралии после решения суда из-за ошибок при оформлении документов.